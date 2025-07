Nicolussi Caviglia vuole rimanere in Serie A. La Fiorentina pronta ad approfittarne a prezzo di saldo

La squadra mercato della Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista d'impostazione da regalare a Stefano Pioli. La trattativa con il Parma per Bernabè sembra essersi arenata, ed ecco allora che cominciano a emergere diverse alternative.

Il nuovo nome

Fra i nomi fatti per la mediana viola quello economicamente più semplice è sicuramente Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, dopo anni in prestito o indietro nelle gerarchie juventine, è stato comprato la scorsa estate dal Venezia. Con i lagunari, malgrado la retrocessione della squadra, è stato protagonista di una buona stagione. La retrocessione della squadra veneta però rende difficile trattenere il giocatore a Venezia e così si aprono le piste di mercato…

Una trattativa facilitata

Secondo La Gazzetta dello Sport infatti l'ex Juventus vuole fortemente rimanere in Serie A; il suo prezzo, già non troppo elevato (si parla di 8 milioni circa), potrebbe così scendere ulteriormente. Nicolussi Caviglia sarebbe un giocatore perfetto per lo scacchiere viola: buona gamba e fisicità abbinata a tecnica e visione di gioco. Fino ad adesso il centrocampista aostano non è mai riuscito a sbocciare definitivamente, che sia Firenze il posto giusto per il grande salto?