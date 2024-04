FOTO - In attesa di una nuova avventura, Sarri torna nella sua Figline e si gode il calcio regionale toscano

Un addio alla Lazio che ha fatto parlare, quello di Maurizio Sarri, che si è dimesso dal ruolo di tecnico dei biancocelesti dopo una prima parte di stagione tutt'altro che spettacolare.

Dopo i saluti, Sarri sembrava una persona che aveva assolutamente bisogno di staccare un attimo da calcio, non quello regionale. Ieri, infatti, Sarri era allo stadio per seguire il match di Serie D tra il Figline (squadra in cui ha iniziato a giocare) e il Livorno. Questa una sua foto sugli spalti del Goffredo Del Buffa: