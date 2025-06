Intanto Vieira non aspetta la Fiorentina e sceglie ancora il Genoa: accordo trovato per il rinnovo con i rossoblù

L'opzione forse più accreditata in alternativa a Pioli per la Fiorentina era forse Patrick Vieira, reduce da un'ottima stagione da subentrante al Genoa. Il tecnico francese però ha preferito dare continuità al suo lavoro e non aspettare altre lusinghe, tra cui quella viola che ad oggi per ovvie ragioni non può trasformarsi in pressing vero e proprio: come riporta Fabrizio Romano, Vieira e il Genoa si sono accordati per un prolungamento fino al 2027, un po' come aveva fatto Palladino ma a stagione finita in questo caso.