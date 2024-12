Fiorentina-Bove: Una videochiamata bis per trasmettere la voglia di allenarsi con lo spirito giusto ai giocatori

Un legame davvero speciale quello che si è venuto a creare alla Fiorentina, tra il tecnico viola, Raffaele Palladino, ed Edoardo Bove. Per questo nessuno si è stupito del fatto che l'allenatore sia stato il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via all'ospedale sia domenica sera che ieri mattina.

Videochiamata bis

Lo stesso Palladino per oggi, prima della rifinitura, ha programmato e messo in atto una nuova videochiamata (dopo quella di ieri) tra la sua truppa riunita e l'ex Roma che si trova ancora all'ospedale di Careggi, laddove era presente per il club gigliato il team manager Simone Ottaviani.

Spirito giusto

Sentendo ancora tanta voglia di giocare compressa in un letto d'ospedale, i viola si alleneranno con lo spirito giusto.