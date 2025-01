Pecchia: "Sono contento dei nuovi arrivi, ma non so cosa succederà negli ultimi giorni di mercato. Man? Penso solo al campo"

Questo pomeriggio l'allenatore del Parma Fabio Pecchia, durante la conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Milan, ha parlato di mercato con particolare riferimento a Dennis Man, accostato da settimane alla Fiorentina di Palladino. Questo une estratto:

"Tutte le partite vanno giocate inizialmente e fino alla fine. L'ho sempre detto, è anche parte del modo di essere. La gara più importante è quella di domani, cambia quello che c'è intorno. Sarà una partita diversa rispetto a quella in casa. Di fronte la forza del Milan ci costringerà a tanta fase di non possesso e rimanere bassi, anche per la forza del Milan. Affrontiamo una big europea, con tutta la sua qualità. Dovremo saper fare la fase difensiva e poi esser propositivi con la palla e costringere anche loro a correrci dietro”.

“Siamo molto contenti di quanto fatto finora, e dei nuovi arrivi, ma non so cosa succederà negli ultimi giorni”

Qualche parola anche sul mercato: “Abbiamo inserito giocatori con valori umani importanti, non è mai semplice farlo a stagione in corso. Abbiamo bisogno di supporto non solo tecnico ma anche umano all'interno del gruppo, per un gruppo forte che possa affrontare questo finale di stagione con compattezza e unione. Cosa mi aspetto in queste ultime settimane di mercato? Parlo di quello che abbiamo fatto, il resto lo vedremo. Dobbiamo essere contenti del lavoro svolto, pensiamo a quelli che abbiamo adesso e cosa dobbiamo fare con i nuovi arrivi. Poi vedremo cosa succederà”.

“Man? Il mercato lo lascio da parte, mi aspetto ancora di piu da lui”

Ha poi concluso parlando in particolare di Man: “Tutto quello che c'è fuori lo lasciamo da parte. A Genova non era entrato bene, domenica è stato molto positivo. Ne sono contento e deve esserlo anche lui. Mi aspetto da lui e da tutti di dare ancora di più. Questa settimana ha lavorato a pieno regime, mi aspetto tanto da lui e da tutti. Com’è lavorare con il mercato aperto? L'ho sempre detto e lo continuo a dire, non è semplice ma dobbiamo accelerare per dare modo ai nuovi di inserirsi. E' stata una settimana molto positiva, bel clima in gruppo e tanta voglia di lavorare. Ci sono partite che vanno giocate, anche la scorsa con il Venezia ha dato ottimi indicazioni su alcuni giocatori. La squadra deve continuare a lavorare come fatto in settimana".