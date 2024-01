Il nome dell’esterno d’attacco Ruben Vargas in forza attualmente all’Augsburg in Bundesliga continua ad essere accostato alla Fiorentina nonostante la trattativa per il momento non accenni a sbloccarsi. In merito a questo profilo Fiorentinanews.com ha interpellato in esclusiva l’esperto di calcio tedesco, agente FIFA e mental coach Mauro Cesarini, il quale ha espresso la sua opinione anche sulla possibile cessione di Josip Brekalo.

Come valuta un possibile arrivo di Ruben Vargas in viola? Può essere un acquisto indicato per quelle che sono le esigenze più impellenti della Fiorentina?

“Ruben Vargas è un giocatore veloce, con buon dribbling. Parliamo di un destro che preferisce partire da sinistra, ma può giocare anche a destra. In Germania non è esploso completamente, e fino ad ora è stato discontinuo. L’ho visto più volte, anche quando giocava in Svizzera, però è un giocatore che ha patito un po' la discontinuità. E secondo me dieci milioni per il suo cartellino sono troppi, a sette invece se ne può parlare anche se resta una cifra alta. Mancano pochi giorni ma ritengo che le parti possano avvicinarsi. Ma se dovesse approdare ora alla Fiorentina sono del parere che il fatto di arrivare a metà stagione non favorisca il suo inserimento”.

Soltanto un arrivo per il momento alla Fiorentina, ovvero Faraoni. Come mai secondo lei la Fiorentina è così ferma sul mercato?



“La Fiorentina sta andando benissimo in campionato, ma a mio avviso soltanto se trova opportunità a lei favorevoli, su base tecnica ed economica, è opportuno che affondi il colpo. Probabilmente le considerazioni fatte fino ad ora sono queste. Faccio l’esempio dell'offerta per Ruben Vargas: non mi sembra di poco conto che sette milioni possano rappresentare la reale cifra di fronte invece ai dieci chiesti dall' Augsburg”.

Brekalo, arrivato in viola un anno fa, fino ad ora ha deluso quelle che erano le aspettative e sta per firmare con l'Hajduk Spalato. Ritiene che la sua cessione, nonostante debba ancora essere effettuata, sia soluzione migliore per lui e la Fiorentina?



“Se ha deluso le aspettative è ragionevole che il calciatore cerchi altre opportunità di rilancio. La cessione di Brekalo puo' essere una soluzione migliore per la Fiorentina solo se viene sostituito con un calciatore dal miglior rendimento. Anzi, con Brekalo in partenza andrebbero aggiunti due esterni, nonostante che, a metà campionato per l’ambientamento non sia sempre facile”.