Ancora un po' di distanza tra domanda e offerta, ma domani può essere la giornata decisiva per far arrivare Ruben Vargas alla Fiorentina

Brekalo torna in Croazia, e la Fiorentina…

Poche novità sul fronte degli arrivi sul mercato, nonostante per la cessione in prestito di Josip Brekalo all'Hajduk Spalato sembra che tutto sia ai dettagli. Il nome resta sempre quello di Ruben Vargas, esterno svizzero dell'Ausburg. Secondo La Nazione però la trattativa ancora non si sblocca. La Fiorentina difficilmente alzerà la cifra sopra i 7 milioni offerti agli intermediari. Ma un po' di novità al riguardo potrebbero comunque esserci.

Domani può essere la giornata decisiva per sbloccare l'affare

A dare aggiornamenti più precisi è La Gazzetta dello Sport. Nonostante ancora non ci sia un accordo ben stabilito e vada ancora trovato, con la cessione di Brekalo ora dovrebbe esserci un’accelerata in entrata. Motivo per il quale domani sarà una giornata decisiva per aggiudicarsi Ruben Vargas. Alla conclusione del mercato manca sempre meno e Italiano aspetta un nuovo esterno d'attacco.