UFFICIALE: Valentini ritorna a giocare in Veneto. La formula dell'operazione, la Fiorentina mantiene percentuale sulla rivendita

Nuovo ritorno in Veneto per il difensore Nicolas Valentini. Il Verona ha comunicato ufficialmente l'acquisto del difensore proveniente dalla Fiorentina.

La formula

Confermata la formula di acquisizione, prestito con diritto di riscatto, con la Fiorentina che manterrà il 50% in caso di futuro rivendita qualora il Verona acquisisse l'argentino a titolo definitivo. Non viene specificata la cifra che dovrà versare in questo caso il club gialloblu.

14 presenze nell'ultimo campionato

Col Verona, Valentini aveva terminato l'ultima stagione, collezionando 14 presenze in campionato per un totale di 1132 minuti giocati.