Rolando Mandragora ha commentato il successo - a Dazn - della Fiorentina a Cagliari, impiegando parole da leader dello spogliatoio: “Dedichiamo la vittoria a Kean, ci tengo personalmente a farlo da parte di tutta la squadra. E' arrivata su un campo difficile contro un avversario che ci ha messo in grande difficoltà nei primi minuti di partita. Ciò che contava era il risultato e siamo riusciti a portarlo a casa".

E sul gol di Gosens…

“Volevo servire Beltran inizialmente, poi ho visto Robin posizionato meglio e sono riuscito a trovarlo. Poi lui è stato molto bravo, sono felice di aver contributo alla sua rete. Questo successo ci deve consegnare entusiasmo e slancio per affrontare l'Empoli, davanti alla nostra gente, ma anche per la gara successiva di Conference. Siamo ancora in corsa in entrambe le competizioni, vogliamo fare bene in ogni partita da qui alla fine, ma le somme le tireremo soltanto a fine stagione”.