La Gazzetta dello Sport: A caccia di rinforzi in difesa

Una pagina dedicata alla Fiorentina stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 23

L'apertura è per: "Come cambia l'Euroviola". E ancora: "De Gea in porta spazio a Richardson Palladino ci prova". Sommario: "Giovedì la Fiorentina sfida gli ungheresi del Puskas. Riparte la caccia alla Coppa sfumata negli ultimi due anni".

Novità Smalling

In taglio basso invece c'è il mercato: "A caccia di rinforzi Adesso in difesa spunta anche Smalling".