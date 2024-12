Svolta nel capitolo vice-Kean: un obiettivo di gennaio potrebbe arrivare a giugno. La ricerca continua

Il tema spinoso del vice-Kean sembrava aver finalmente trovato la sua soluzione: si era fatto sempre più concreto l'interessamento per Calvert-Lewin dell'Everton, individuato come figura che avrebbe risolto i problemi di profondità dell'attacco viola. Tuttavia, dall'Inghilterra arrivano notizie che parlano di un altro tipo di accordo.

L'affare si farà, ma non a gennaio

Secondo TeamTalk, infatti, la Fiorentina sarebbe vicinissima a chiudere l'accordo con il giocatore… per giugno. Infatti, i giornali inglesi danno per certo che i viola stiano aspettando il primo di gennaio per presentare l'offerta ufficiale al giocatore, per fargli firmare il pre-contratto che lo porterebbe a Firenze solo a ridosso dell'estate, rendendolo di fatto un acquisto per l'anno prossimo. Newcastle e West Ham rimangono interessate al giocatore, ma i viola sembrano essere in vantaggio sulla concorrenza.