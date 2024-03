Ancora final four, ancora in Arabia: nonostante le polemiche, la Supercoppa Italiana non cambia format

La Supercoppa Italiana non cambia format

Nei giorni scorsi si erano rincorse voci su un ritorno della vecchia finale secca in Supercoppa Italiana, tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia. Quest'anno, per la prima volta, si era utilizzato il format della final four che comprendeva anche le seconde classificate delle suddette competizioni, con la Fiorentina che aveva partecipato in quanto finalista di Coppa Italia.

Ancora in quattro, ancora in Arabia

Nella stagione 2024/2025 le cose non cambieranno. La Lega Serie A ha infatti deciso di mantenere il format della final four, e la competizione si svolgerà di nuovo in Arabia Saudita nel mese di gennaio 2025 (con le partite delle squadre partecipanti che, quindi, dovranno essere rimandate).