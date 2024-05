Il centrocampista della Fiorentina Maxime Lopez è intervenuto a Sky Sport prima della gara di stasera contro il Monza.

“Adesso è importante il Monza”

Maxime Lopez dichiara: "Stiamo vivendo un momento straordinario però ora è tornato il campionato. Mancano quattro partite e dobbiamo fare bene stasera. Ci pensiamo alla finale ma stasera non è importante, è importante il Monza".

"Ci servono punti per l'Europa"



E prosegue: "Queste ultime partite sono molto importanti perché se facciamo punti possiamo andare in Europa. Anche ovviamente se vinciamo la Conference".

“Non so se resterò in viola”

E sul suo futuro poi dichiara: "Non so se rimango a Firenze. Sono qui in prestito con opzione e sarà la Fiorentina a decidere se riscattarmi o meno. Per tornare nel grande giro dovrei fare il titolare per una stagione intera, giocando tra 35-40 partite in una buona squadra. Solo così potrei fissarmi obiettivi più alti".