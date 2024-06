Gattuso scartato anche da un club dell'Arabia Saudita. L'"ex allenatore viola" ancora senza squadra

Non trova sistemazione Rino Gattuso, ancora senza squadra dopo l'addio al Marsiglia dello scorso 20 febbraio.

Come riporta Sportitalia, l'ex allenatore della Fiorentina, anche solo per qualche giorno, è stato scartato anche dall’Al Taawon, club dell'Arabia Saudita che si era interessato molto a lui, ma ha preferito virare su un profilo più economico. Continua dunque la ricerca di una nuova squadra per Gattuso e il suo entourage.