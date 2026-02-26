Le due richieste che Vanoli ha fatto alla sua squadra

Sono due le richieste che l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha fatto alla propria squadra in vista dell’impegno europeo di oggi al Franchi.

La prima richiesta

La prima è non snobbare lo Jagiellonia anche se il 3-0 di una settimana fa è un bel biglietto da visita in vista della qualificazione agli ottavi di Conference League.

…E la seconda

Al contempo il tecnico viola vuole risparmiare le energie da convogliare sul campionato che “è la nostra priorità”. I successi consecutivi contro Como e Pisa hanno permesso alla Fiorentina di risalire e agganciare Lecce e Cremonese, oltre che essere a -3 da Torino e Genoa. Ma questo non significa che il peggio sia passato e la salvezza ormai acquisita.

