Un mercato di gennaio che corre insolitamente veloce, non resta che... sfruttarlo. Sarà ora di Solomon?

Gli esterni e gli esterni stanno arrivando e anche in tempi insolitamente rapidi: Paolo Vanoli per cambiare modulo ci ha messo un po' di tempo, frenato dall'assenza degli ‘uomini giusti’. Arrivati a metà gennaio, la Fiorentina ha in sostanza chiuso già tre affari, con Solomon e Harrison che andranno a dare soluzioni sulle fasce. L'israeliano in particolare è qui ormai da due settimane e ha messo una firma più o meno evidente in tutti e tre gli spezzoni giocati.

La Fiorentina stava per beneficiare anche della prima rete di Brescianini: a Bologna entrambi avranno un'altra settimana piena di allenamenti in gruppo, per dare più autenticità al 4-3-3 verso cui sta evolvendo la squadra viola. Un loro ingresso al posto di Ndour e Parisi alzerebbe sulla carta il livello, salvo ulteriori frenate del tecnico. Il mercato per una volta la sua parte la sta facendo, c'è solo da… iniziare a sfruttarlo.