Nuova avventura per Aquilani: l'ex tecnico della Fiorentina Primavera riparte dalla Serie B

L'allenatore ex Fiorentina Primavera, nonché ex calciatore viola, Alberto Aquilani sta per trovare una sistemazione. L'estate scorsa fu accostato anche alla panchina gigliata, poi occupata da Raffaele Palladino, ma adesso l'ex centrocampista ha un punto di ripartenza. Ed è in Serie B.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Alberto Aquilani allenerà il Catanzaro. Il club calabrese ha interrotto i rapporti con Fabio Caserta (che intanto va direzione Bari) e ha scelto l'ex Fiorentina per ripartire, offrendogli un contratto di due anni. Le parti sono vicinissime alla chiusura, presto l'ufficialità.