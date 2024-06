Un vecchio obiettivo della Fiorentina per il centrocampo potrebbe tornare di moda a Firenze: anche lui osservato speciale in Germania

Potrebbe rispuntare un vecchio obiettivo della Fiorentina per il mercato estivo. A riportarlo è il Corriere Fiorentino, che sottolinea come nella lista degli osservati speciali all'Europeo tedesco ci sia anche il nome di Aster Vranckx, centrocampista belga del Wolfsburg con un passato da ex Milan.

Il giocatore è stato a un passo dal vestire la maglia viola nella passata sessione estiva, con l'affare che è poi naufragato. Potrebbe essere lui uno dei tanti colpi riparatori in un reparto che avrà bisogno di diversi innesti?