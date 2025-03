Orlando: "La Fiorentina, grazie alla vittoria in Conference, arriva al top alla sfida di domani, la Juventus no. Motta mi ha deluso"

Questo pomeriggio l’ex attaccante della Fiorentina Massimo Orlando, durante un collegamento con Radio Bianconera, ha avuto modo di analizzare come arrivino i viola di Palladino e la Juventus di Motta alla sfida di domani. Questo un estratto.

"A livello di morale, sono convinto che la Fiorentina di Palladino arrivi sicuramente meglio alla partita di domani pomeriggio. La vittoria di giovedi scorso in Conference League contro il Panathinaikos permette ai viola di arrivare a domani con uno stato d’animo totalmente diverso da quello delle utile settimana. Vincere aiuta a vincere e da morale, e sono convinto che il passaggio del turno in Coppa possa dare una spinta in più alla Fiorentina: anche se a questo ci penseranno anche i tifosi. Personalmente non mi aspettavo qualcosa di diverso quest’anno dai viola, anzi la squadra da cui mi aspettavo qualcosa di piu è proprio la Juve di Thiago Motta”.

"Palladino sta facendo meglio di Motta: l'ex Bologna sta mancando di umiltà"

Ha poi concluso: “La scorsa stagione ero rimasto veramente abbagliato dal suo Bologna: mi è capitato spesso di aver il piacere di commentare le partite dei felsinei lo scorso anno ed ero rimasto meravigliato dall’autorevolezza con cui vincevano le partite. Sicuramente quest’anno a Torino ha sbagliato qualcosa, è possibile che i tanti cambi imposti dal tecnico abbiano influito negativamente sul gruppo: spesso cose del genere tolgono ai giocatori la tranquillità necessaria per affrontare ogni partita. Anche cacciando i pilastri della scorsa stagione credo che Motta sia mancato di umiltà: spesso il tecnico ha voluto fare di testa sua. La partita di domani sarà fondamentale piu per lui che per Palladino, se fallisce difficilmente resterà a lungo sulla panchina bianconera”.