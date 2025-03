Declassata ad arancione l'allerta meteo nel comune di Firenze: Fiorentina-Juventus non è a rischio

Pochi minuti fa la regione toscana ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione maltempo in tutto il territorio regionale. E fortunatamente cambiano le cose con la provincia di Firenze che, per il momento, è stata declassata a codice arancione. Per questo motivo la sfida di domani tra Fiorentina e Juventus, attualmente, non dovrebbe essere a rischio. Questo il comunicato ufficiale della Regione, pubblicato dal governatore Eugenio Giani tramite i propri profili social:

"Per rischio idraulico del reticolo principale in corso per tutta la giornata di oggi sulle aree Valdarno Inferiore, Arno Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese.

🟠Allerta arancione per rischio idraulico su Mugello, Alto Mugello, Firenze e Valdarno Superiore per tutta la giornata di oggi.

🟡Allerta gialla sul resto della regione per rischio idrogeologico.

🟠Domani allerta arancione per rischio idraulico sulle aree Valdarno Inferiore, Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, allerta gialla su Mugello, Firenze, Valdarno Superiore fino alle ore 14.

Il colmo di piena lungo l’asta dell’Arno è già transitato, a Pisa e Pontedera è in calo al secondo livello. In calo al primo livello a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli e Fucecchio, ma teniamo comunque alta l’attenzione".