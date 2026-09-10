Bocci: "Da Vanoli mi aspetto una scossa: questa squadra deve tornare ad avere un'anima. Manca qualcuno con personalità"

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento di Radio Bruno, ha dire la sua sul momento della Fiorentina, svelando cosa si aspetta domani contro il Venezia dopo l'arrivo in panchina di Paolo Vanoli.

“In questi giorni, parlando con amici e tifosi, che tutto il male della Fiorentina fosse in Grosso e che quindi con il cambio in panchina, e l'arrivo di Vanoli, le cose possano cambiare velocemente. Appena se ne vince una se ne vince cinque o sei di fila, tutti discorso già sentiti anche lo scorso anno. Credo che adesso serva un po' di calma e di prudenza. Quello che invece mi aspetto è una scossa immediata. Quello che mi ha terrorizzato ultimamente non sono le sconfitte, ma che la Fiorentina è sempre sembrata subito arresa all'avversario”.

“Quello che mi terrorizza è che finora non si sono visti miglioramenti”

Ha anche aggiunto: “In queste tre partite la squadra è stata un elettroencefalogramma piatto, non ho mai visto grandi miglioramenti. I miglioramenti all'interno delle partite sono nati da demeriti delle squadre che avevi davanti. Il Torino aveva molti piu problemi, ma nonostante tu fossi in vantaggio a sette minuti dalla fine contro una squadra piu in difficoltà di te sei comunque riuscito a prendere due gol. Appena Abate ha cambiato sistema di gioco, mettendo un trequartista per la Fiorentina è stato buio pesto”.

“A questa squadra manca personalità, per questo serviva un Torreira”

Ha poi sottolineato un aspetto da non sottovalutare: “Ovviamente spesso poi questa squadra quando subisce gol sparisce dal campo, questo perchè è uno spogliatoio senza personalità. Oltre al fatto che sono anche tutti ragazzi giovani. Per questo ho per tanto evocato l'arrivo di Torreira: un giocatore dalla sua personalità da mettere in mezzo al campo ci avrebbe potuto dare una grande mano. Se poi dai via Mandragora sono convinto che tu debba avere un sostituto: 5 centrocampisti, anche se non hai le coppe europee, sono pochi per affrontare una stagione”.

“Per fortuna Oulai sta bene”

Ha poi parlato di Oulai: “La nostra fortuna è che l'infortunio di Oulai non sia nulla di grave, visto che comunque risulta essere tra i convocati: magari domani non giocherà, ma sappiamo comunque che è tornato disponibile. E la stessa cosa vale per Atta”.

“Mi auguro che questa squadra torni ad avere un'anima”

Ha sottolineato anche cosa chiede a vanoli: “Oltre alla scossa di cui ho parlato prima, che deve essere comunque la priorità, mi aspetto di vedere una squadra con un po' di anima, oltre che alle distanze tra reparti regolate: quello credo sia stato uno dei maggiori disastri di Grosso, dopo due mesi non si è visto nulla. La Fiorentina ha perso tutte le seconde palle e molti dei contrasti avuti finora, mi aspetto che il tecnico dia una strigliata da questo punto di vista”.

"Passo dopo passo possiamo ancora fare una buona stagione

Ha dato anche tempo a questa squadra: “E' normale che la prima richiesta ia un risultato positivo, che possa aiutare il morale dello spogliatoio e possa far ripartire la stagione. Credo che in questo momento si debba fare dei piccoli passi, siamo ancora all'inizio del campionato e tempo per recuperare ce n'è eccome. Si vedrà poi a Natale dove siamo e quali sono i margini di manovra: credo che questa squadra sia piena di difetti ed incognite ma che si possano comunque migliorare”.