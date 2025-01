La Fiorentina presenta la quarta maglia in collaborazione con LuisaViaRoma: sarà in edizione limitata - FOTO FN

Questo pomeriggio la Fiorentina, sottraendosi per qualche momento dalle tante news di calciomercato, ha scelto di presentare la quarta maglia per la stagione 24-25 e per farlo ha scelto un partner d’eccezione. La maglia è stata infatti realizzata in collaborazione con il brand di moda LuisaViaRoma, presentandola nel pomeriggio nello store del centro di Firenze con un evento ad hoc.

Quarta maglia in edizione limitata: 1926 pezzi unici a disposizione dei tifosi viola

Oggi alcuni fortunati tifosi avranno la possibilità di acquistare le prime 100, mentre le altre saranno in vendita da domani nello store LuisaViaRoma ed online. Ne sono state prodotte 1926 esemplari nella versione in edizione limitata, il costo è di 160 euro a pezzo, mentre negli store ufficiali viola sarà presente per tutta la stagione la versione replica e ovviamente in produzione illimitata. La maglia sarà inoltre indossata dai giocatori viola nella prossima partita ufficiale contro il Genoa, domenica pomeriggio alle ore 15.

Questi alcuni scatti realizzati da Fiorentinanews.com