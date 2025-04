Ai canali ufficiali del Real Betis ha parlato l'allenatore biancoverde Manuel Pellegrini in vista della semifinale di andata di Conference League contro la Fiorentina. Le sue parole sul match di giovedì e sul finale di stagione: “Daremo la vita. Contro la Fiorentina sarà una partita molto importante, ma non tralasceremo il campionato”.

E ancora: "La squadra non ha mai lasciato da parte la Conference League. Abbiamo giocato in Europa anche gli scorsi anni ma quest'anno lotteremo in semifinale e cercheremo di dare la vita per vincerla. La mia mente non vive nel passato né nel futuro. Sto pensando solo a battere la Fiorentina e poi l'Espanyol".

E infine: "Sono 180 minuti, ci è capitato con il Vitoria che non abbiamo fatto una brutta partita all'andata, ma non siamo riusciti a vincere, molti forse pensavano che fossimo eliminati e poi siamo andati lì e ci siamo qualificati. Ne ho parlato con i giocatori fin dall'ultima partita, sono 180 minuti, 90 in casa per fare una partita impegnativa, ma dobbiamo andare a Firenze per qualificarci"