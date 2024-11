Al podcast Viva El Futbol Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Inter, Milan, Sampdoria e tante altre, ha espresso il suo parere sulla Fiorentina: "Voglio fare i complimenti alla Fiorentina e a Palladino, all’inizio della stagione pensavo che loro potessero fare un brutto campionato. Quando sbaglio lo dico, e sui viola fino ad ora ho sbagliato".

"Tra Beltran e Kean preferisco il primo"

Cassano ha poi parlato dell'attaccante viola Beltran: “All’inizio della stagione a Palladino non piaceva molto Beltran, adesso lo sta facendo giocare sulla trequarti. Lì è libero di muoversi e lui con Kean si trova bene perchè lui gli da il punto di riferimento davanti. Beltran, a differenza di altri giocatori, che hanno una stampa amica, deve fare sempre di più per avere spazio e adeguata considerazione. Lo scorso anno non ha fatto una grande stagione. Io lo seguo dall’Argentina, a me piace tanto, è veramente forte, se devo scegliere tra lui e Kean io scelgo sempre lui. In Italia ancora non hanno visto il vero Beltran”.

"Palladino deve fare giocare Beltran anche nelle prossime partite"

E ha aggiunto: "Mi auguro che Palladino possa dargli continuità, sta giocando bene, quando torna Gudmundsson non deve parcheggiarlo un’altra volta. Lo merita, è stato il migliore secondo me in questa giornata di serie A. Quando è in difficoltà non parla e lavora come un mulo e viaggia. Parliamo di un profilo che mi piace tanto, sono contento che si stia prendendo le sue rivincite".