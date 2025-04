Mentre il Milan di Sergio Conceicao soffre e fa fatica ad uscire da San Siro senza perdere con la Fiorentina, il primo tecnico stagionale scelto dalla dirigenza rossonera se la sta passando benissimo sulla nuova panchina.

L'ex Milan vola

Il Lione di Paulo Fonseca (squalificato per 9 mesi per cattiva condotta con un arbitro, ndr) vola al quarto posto in Ligue 1. Un risultato che prima del portoghese era stato ottenuto solamente da Domenech e Houiller sulla panchina del club transalpino, ora 4° in classifica e in piena lotta per andare in Champions League. Obiettivo invece decisamente sfumato per il Milan che ieri - almeno “ai punti” - avrebbe dovuto perdere contro la Fiorentina. Improbabile a questo punto che l'ex allenatore del Porto venga confermato da Ibrahimovic.