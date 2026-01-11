La Fiorentina Primavera avanti di due reti sulla Juventus all'intervallo! Super Mazzeo trascina i viola

La squadra di Galloppa torna momentaneamente negli spogliatoio con un doppio vantaggio sulla Juventus. I giovani viola sono stati bravi a approfittare delle occasioni avute, al contrario dei bianconeri che, nella fase centrale della prima frazione, ha creato tanto senza mai concretizzare.

I gol della Fiorentina

La Fiorentina é andata in vantaggio grazie al gol di Sadotti sugli sviluppi di un corner. Il pallone, dopo il tiro di Mazzeo rimpallato, è finito sui piedi del difensore viola che ha tirato di prima intenzione siglando il suo secondo gol in Primavera. Il raddoppio è avvenuto ancora grazie alla giocata di un Brando Mazzeo in grande forma. L'ala viola, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è riuscito a dribblare il diretto marcatore e a mettere in mezzo un crosso insidioso, che è entrato in porta dopo la deviazione del difensore bianconero Van Aerle.

Le occasioni bianconere

Il risultato però non inquadra al meglio la partita. Le occasioni si sono susseguite sia da una parte che dall'altra. Alla metà della prima frazione la Juventus è riuscita a prendere il sopravvento creando 4-5 palle gol non sfruttate. Troppe le disattenzioni della fortunata retroguardia viola.