Funaro: "Il mio impegno massimo per un confronto serio con la Fiorentina. Da Schmidt sullo stadio abbiamo sentito di tutto e di più"

La candidata alla poltrona di sindaco di Firenze, Sara Funaro, intervistata da Radio Bruno, è tornata a parlare dello stadio dove giocherà la Fiorentina in futuro, sottolineando le differenze con l'avversario Eike Schmidt.

“Da Schmidt di tutto e di più sullo stadio”

“Io da Schmidt sullo stadio ho sentito dire tutto e il contrario di tutto - ha detto Funaro - Prima aveva detto che il progetto per il Franchi era il più bello che ci fosse, poi che si dovesse andare avanti coi lavori, adesso è per lo stadio nuovo. Un centro congressi al Franchi non ce lo vedo proprio”.

“Il mio impegno massimo per un confronto con la Fiorentina”

E ha aggiunto: “Ci sono risorse importanti per lo stadio e si darà la possibilità a Firenze di avere un impianto riqualificato, moderno e coperto. Se domani sarò sindaca il mio impegno sarà massimo per confrontarmi con la Fiorentina, in maniera costruttiva. Con grande serietà, perché Firenze è una città di tifosi e tutti quanti abbiamo il cuore viola”.