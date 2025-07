“La notizia che il governo ha riconosciuto 55 milioni alla Città di Firenze per sbloccare il completamento dei lavori dello Stadio Franchi è davvero importante. Mi complimento con l'Amministrazione comunale e con la sindaca Funaro che ha saputo chiudere con il governo un lungo percorso iniziato due anni fa quando ero primo cittadino: ero certo che il tempo ci avrebbe dato ragione". A pronunciare queste parole è l'eurodeputato ed ex sindaco di Firenze, Dario Nardella.

“Impegno e coraggio per il progetto del nuovo stadio”

Il quale poi ha aggiunto: “L'impegno ed il coraggio che abbiamo messo cinque anni fa per partire con il progetto del nuovo Stadio Franchi, continuato con altrettanta perseveranza dall'amministrazione comunale attuale, alla fine ha avuto la meglio. Per questo le polemiche di Donzelli di FdI, che dice che questi 55 milioni di euro erano stati persi dalla mia amministrazione, sono insulse e basate su bugie. La restituzione a Firenze dei 55 milioni di euro era infatti inserita nel decreto legge del 2 marzo 2024, poi convertito in legge. È tutto agli atti, ma Donzelli preferisce la propaganda alla verità, ormai lo conoscono tutti”.

“Firenze può ora candidarsi a Euro 2032”

E infine: “Firenze potrà così avere uno stadio rinnovato e moderno e candidarsi ad ospitare gli europei 2032 e tutto questo grazie alla vittoria della città e del quartiere Campo di Marte”.