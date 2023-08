Le nostre PAGELLE: Gonzalez, un solo, autentico fuoriclasse, tutto il resto non conta. Kouame zanzara fastidiosa, Nzola mezzo disastro

Terracciano: SV. Una palla finisce sulla traversa nel primo tempo e un mezzo tiro tra le sue mani nel secondo. Gli si può dare un voto? Probabilmente no.

Dodô: 5,5 Probabilmente ancora indietro di condizione e tutto questo finisce per condizionare il suo gioco e le sue scelte.

Milenkovic: 6 Positivo ma non eccelso. Quelle pochissime volte che il Rapid è riuscito a creare qualcosa è passato da destra o centrodestra del nostro fronte difensivo.

Ranieri: 7 Rincorre tutti, legge in anticipo le situazioni, arriva sempre primo. Se non è una gara da manuale (del difensore) questa, ci siamo vicini.

Biraghi: 6 Tentativo a rete col suo sinistro nel primo tempo, palla fuori, ma non di molto. Entra nell'azione del gol di Nico perché il pallone in mezzo (sul quale il Rapid rischia il clamoroso autogol) lo mette lui. Parisi: SV.

Arthur: 6 Lucidità poca, condizioni tutt'altro che perfette, generosità ai limiti del commovente. Regge 60 minuti in campo prima di dover alzare bandiera bianca. Duncan: 6 Un sinistro per scaldare le mani al portiere avversario.

Mandragora: 5,5 Dai suoi piedi esce un bel tiro che finisce sulla traversa nel secondo tempo…ma oltre a quello stop. Per il resto è ininfluente.

Gonzalez: 8 Palla importante servita a Nzola, smarcato davanti al portiere. Il finale non è quello sperato da tutti, ma l'argentino aveva fatto bene la sua parte nella circostanza. Ci prova in diversi modi, di testa dove svetta sempre, col sinistro a giro, ma niente da fare per i primi 58 minuti. Al 59' suona la campanella per lui ed ecco il terzo gol stagionale. Ma non gli basta e anche dal dischetto fa il suo dovere fino in fondo. Un solo, autentico fuoriclasse, tutto il resto, qualche sofferenza della Fiorentina, qualche errore, qualche nota stonata che c'è stata, non conta.

Bonaventura: 5,5 Un paio di palloni interessanti in mezzo li mette, ma all'interno di una serata in cui non era ispirato. Kokorin: SV.

Kouame: 7 Una zanzara fastidiosa per la retroguardia del Rapid. Fondamentale il suo recupero palla sull'azione dell'1-0. Cuore, intensità e altro ancora, eppure Italiano… Sottil: 6 Fa, ma fa meno del suo compagno, oggettivamente.

Nzola: 4,5 Non si può lamentare del fatto che non gli arrivino rifornimenti, anzi. Solo che quello che abbiamo visto a Firenze per ora è un attaccante pieno di limiti, tecnici e di lucidità. E allora anche una palla datagli davanti al portiere diventa difficile da gestire e tramutare in gol per lui. Poi magari entrerà in condizione: per il momento non possiamo che attaccarci a questo. Beltran: 6 Entra con la giusta attitudine creando i presupposti per la rete. Con il suo movimento non dà punti di riferimento agli avversari. Però per la seconda volta tra andata e ritorno si presenta davanti al portiere avversario e manca di quella cattiveria per tramutare l'azione in gol.

Italiano: 6,5 Soffrendo e lottando, la sua squadra, meritatamente, va avanti. Qualcosa da ridire su formazione e cambi ci sarebbe anche stasera, ma passa tutto in secondo piano perché quello che contava era solo andare avanti.