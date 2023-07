Marchetti: "Arthur ha aperto alla Fiorentina. Ha giocato in club importanti e si vuole rimettere in discussione a Firenze"

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato a TMW Radio della trattativa tra Fiorentina e Juventus per Arthur, con Pastorello, agente del giocatore, arrivato nella sede bianconera per definire l'accordo:

"L’accordo è vicino, bisogna discutere ancora dello stipendio di Arthur che non è una barzelletta. Arthur ha aperto alla Fiorentina e questa è un’ottima notizia per la Fiorentina. Ricordiamo che Arthur è un ottimo giocatore, magari non valeva 80 milioni ma ha giocato in squadre importanti e si vuole rimettere in discussione in una squadra come la Fiorentina, questa è la miglior notizia per i viola”.