L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della gara di domani contro il Celje: “In questo momento non puoi sottovalutare nessuna partita, il calcio è imprevedibile e avere un approccio ottimale è fondamentale. In porta Palladino può mettere chi vuole, ma non cambia la mia idea: il titolare è De Gea e se sta bene deve giocare sempre lui”.

“Sento negatività intorno a Gudmundsson”

Poi ha aggiunto: “Kean non si può togliere dal campo, magari può essere sostituito nel secondo tempo se le cose si mettono bene. Piuttosto non comprendo la gestione di Gudmundsson: un giocatore così non deve mai essere sostituito, sento negatività intorno a lui. Credo che domani Palladino debba dare una chance a Zaniolo: se lo recupera, può essere utile nel finale di stagione”.

“Vietato lasciare indietro il campionato”

Infine sul campionato: “La Fiorentina ha sempre faticato con le piccole e questo è il momento per invertire la tendenza, ci sono tre partite da vincere. Questo finale di stagione potrebbe portare la squadra in paradiso, oppure fuori da tutto. La classifica è imprevedibile e il campionato non può essere lasciato indietro”.