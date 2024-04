Il Genoa arriva a Firenze al completo, ma con qualche dubbio per Gilardino. Un ex viola si candida a una maglia da titolare

Si avvicina Fiorentina-Genoa, gara di campionato in programma lunedì 15 aprile. I rossoblù vogliono vendicare la pesante sconfitta dell'andata, alla prima giornata di Serie A al ‘Ferraris’. La squadra sarà al completo, ma con qualche ballottaggio da sistemare in mano a Gilardino.

I dubbi del Genoa verso Firenze

La prestazione di Caleb Ekuban a Verona ha convinto i più; il ragazzo va verso la conferma dal primo minuto, in un 3-4-2-1 in linea con Gudmundsson alle spalle di Retegui. Dietro Messias e Sabelli sulle fasce, con Frendrup e Milan Badelj al centro; l'ex viola si candida pesantemente per una maglia da titolare. Questo o il 3-5-2, rinunciando al punto di riferimento offensivo e inserendo Haps sulla sinistra. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.