I tifosi del Genoa hanno voglia di rivincita dopo il poker dell'andata: al Franchi saranno più di mille

Lunedì alle 18.30 il Genoa arriverà al Franchi, per affrontare la Fiorentina nel posticipo di Serie A. Una partita attesissima dalla tifoseria rossoblù, che ancora non ha dimenticato quel netto 4-1 incassato dai viola alla prima giornata, in un Ferraris gremito ed entusiasta per il ritorno nel massimo campionato.

In più di mille da Genova al Franchi

Alla squadra di Alberto Gilardino, peraltro tanto chiacchierato proprio in ottica Fiorentina in vista dell'anno prossimo, non mancherà il supporto dei propri tifosi. Come fa sapere il club ligure sui propri canali ufficiali, sono già oltre 1500 i tagliandi acquistati per il settore ospiti del Franchi, da dove i tifosi del Genoa spingeranno i loro giocatori a cercare la rivincita per quel 4-1 dell'andata.