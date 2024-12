Un passaggio anche in sala stampa per il centrale viola Pietro Comuzzo, dopo un altro clean sheet portato a casa dalla Fiorentina:

"La vittoria era la cosa più importante di oggi, per rimanere lì, non abbiamo passato una settimana bellissima ma ora sappiamo che Edo sta bene per cui giochiamo più tranquilli. Segreto difensivo? Non c’è segreto è l’unione di squadra, noi difensori siamo solo la punta dell’iceberg. Se lavorano bene gli attaccanti, riusciamo a farlo anche noi e questa è la nostra forza, che ci permette di prendere meno gol possibili.

Rapporto con Ranieri? Mi trovo benissimo perché comunichiamo bene, ci troviamo benissimo, esultiamo a ogni salvataggio perché è quello che conta di più. Io cerco di trarre il più possibile dai giocatori attorno a me perché hanno esperienza e riesco a esaltarmi anch’io.

Calendario difficile? In realtà la classifica la guardiamo, pensiamo ad una volta però. Era importante vincere questa, più che un sogno abbiamo la consapevolezza di poterci stare lì. Prima Bologna, poi l’Udinese, poi Juve e Napoli. Prima di tutto però c’è la Conference".