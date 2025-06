I due prestiti in cui c'era l'obbligo di riscatto. Destino segnato per Biraghi, mentre due casi sono in attesa di soluzione

Tanti giocatori presi in prestito dalla Fiorentina in questa stagione, ma anche tanti dati in giro tra Europa e Medio Oriente.

Obbligo di riscatto

Per due giocatori c'era l'obbligo di riscatto: Gonzalez che viene acquisito dalla Juventus e Amrabat con il Fenerbahçe.

Kayode ha già lasciato la Fiorentina

Per Kayode il Brentford ha fatto fruttare il proprio diritto di riscatto, decidendo di versare 17,5 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.

Destino scritto per Biraghi, mentre altri due…

Per Biraghi il destino è già scritto: resterà al Torino che lo pagherà un milione di euro (cifra praticamente simbolica). E per il resto? Ci sono due casi che dovranno essere risolti: Ikone con il Como e Sottil con il Milan. Il secondo è quasi certo che tornerà a Firenze, mentre per il primo i giochi sono aperti. I lariani hanno ancora giorni a disposizione se vogliono prenderlo. Certo è che se Fabregas dovesse lasciare Como…