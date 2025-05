Al termine della sfida fra Torino e Inter, Cristiano Biraghi è intervenuto in conferenza stampa, parlando del salto di qualità che deve fare il Torino e facendo un parallelo con la sua esperienza alla Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole.

“Questo gruppo è nel mezzo di un percorso per fare un salto di qualità a livello mentale, e direi che siamo a buon punto. Alla Fiorentina ci abbiamo messo tre anni a crescere mentalmente, è stato un lungo processo. Qui, invece, ho trovato fin da subito un gruppo volenteroso di crescere. E per fare ciò servono anche gli errori, spero che ci serviranno d'aiuto per l'anno prossimo. Per ambire all'Europa servono 65 punti, è normale che in due mesi non si possano guadagnare: sappiamo che l'anno prossimo ci sarà da lavorare per crescere, poi noi giocatori esperti dovremo metterci del nostro per velocizzare il processo”