Si è espresso l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo sugli orari delle ultime due giornate di campionato, da giocarsi in contemporanea visti gli incastri di classifica che si decideranno in questo rush finale. Queste le sue parole a margine del festival “Calcio Comunità Educante” a Roma.

“Stiamo cercando la contemporaneità amplissima per cercare di mettere sullo stesso piano tutte le squadre nelle ultime due giornate, non dando nessun vantaggio a nessuna di giocare conoscendo il risultato della concorrente diretta per l'obiettivo. Il nostro è un grande campionato, da anni vincono squadre diverse, e anche quest'anno l'esito è incerto sia per lo Scudetto, che per le competizioni europee e per la lotta per non retrocedere. Il nostro è un calcio di vertice”