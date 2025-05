Anche lo speaker radiofonico Gianfranco Monti si è espresso durante il Pranzo col Pentasport di Radio Bruno su alcuni elementi della rosa di Palladino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“L'obiettivo della Fiorentina deve essere solo di pensare a vincere tutte e tre le partite, senza curarsi delle altre squadre. Se le vinci, poi si starà a vedere, non mi fascerei la testa guardando altri risultati. Per la Fiorentina è stata una stagione altalenante, ma le 3 vittorie, anche se non sarà facile, sono fattibili. Per me quella di Venezia è assolutamente la partita più difficile delle 3, Di Francesco li fa giocare bene e creano occasioni da gol anche se non hanno chi finalizza, non sono raccattati”

“Adli va riscattato senza se e senza ma, questi sono i giocatori da tenere. Cataldi è una sicurezza, e quando arrivò a Firenze non ne ero affatto convinto, e ora stravedo per questo ragazzo, fa un gioco allucinante. Kean? Per me cammina sulle acque, ma sono contento di vedere l'occasione per Gudmundsson e Beltran. L'argentino non è un bomber, non è egoista come Kean, e Gudmundsson non è un numero 9, ma potrebbe essere assolutamente la loro partita”