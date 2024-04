In vista della gara di Conference League di stasera, a Lady Radio ha parlato l'ex centrocampista della Fiorentina Antonio Dell'Oglio, in maglia viola dal 1988 al 1993 e oggi tecnico del Lanciano. Di seguito le sue dichiarazioni salienti.

‘La Fiorentina è superiore al Viktoria sotto ogni aspetto e giocherà per vincere da subito’

“Oggi capisco che non sia una partita di cartello contro il Plzen ma è giusto che ci sia l'aiuto della tifoseria per i ragazzi viola, e che possano arrivare fino alla finale. La Fiorentina è superiore in tutto ai cechi, dalla qualità degli interpreti al gioco espresso. Italiano saprà trovare le soluzioni migliori, non penso che la Fiorentina avrà un atteggiamento attendista ma scenderà in campo con la voglia di vincere fin dal primo minuto di gara. Penso che tutti avranno qualcosa in più da dare, c'è la possibilità di arrivare in una semifinale di una competizione. La Fiorentina può ancora centrare due finali, come lo scorso anno”.

‘Nelle gare europee c’è qualcosa che scatta nei calciatori'

“I giocatori trasporteranno i tifosi e viceversa, sarà un connubio. Da queste partite europee ci sono passato anche io, c'è qualcosa che scatta in ogni calciatore anche se in campionato si sono persi un po' di stimoli. Ho vinto il campionato di Promozione col Lanciano andando in Eccellenza. Siamo una bella piazza, con 1000 spettatori ogni gara, vogliamo andare ancora avanti. Spero di poter fare un'amichevole con la Fiorentina il prossimo anno”.