Oggi seguirà la Fiorentina in Conference League in veste di commentatore tecnico per Sky l'ex portiere Nando Orsi, che a Radio Bruno è intervenuto analizzando la sfida contro il Viktoria Plzen.

‘La Fiorentina dovrà avere pazienza ed essere concentrata’

“I cechi sono una squadra che punta a non subire gol e l'ha dimostrato anche nel girone. Stiamo parlando del Viktoria Plzen, ma anche di una Fiorentina che ha problemi in fase offensiva. Penso che la squadra ceca si presenterà stasera al Franchi con lo stesso atteggiamento dell'andata. Non è veloce davanti, ha fisicità, ma c'è Sulc sulla trequarti che è insidioso. L'aspetto mentale è molto importante e il Viktoria è bravo a difendere, ma con la Fiorentina c'è una categoria di differenza. Servirà anche avere pazienza alla squadra gigliata”.

‘Spero segni Belotti, merita un’iniezione di fiducia'

“Se si andrà ai calci di rigore? Ogni rigore è diverso dall'altro, spero però che i viola non ci arrivino perchè dal dischetto poi si azzera un po' tutto. Conta l'abilità ma anche la concentrazione, l'aspetto psicologico. Penso che la Fiorentina passi, è più forte ed organizzata e ha giocatori di maggiore talento. La differenza tecnica si è vista anche all'andata, la squadra certamente dovrà essere ben centrata in campo. Spero che sia Belotti a segnare, ha bisogno di un'iniezione di fiducia, spero arrivino le occasioni e sappia sfruttarle”.