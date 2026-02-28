Kayode, ma che combini? Errore goffo dell'ex Fiorentina che riapre un incontro incredibile - VIDEO
Disastro scampato per Kayode, l'ex terzino della Fiorentina e oggi in forze al Brentford, in Premier League. Dopo una sequela di prestazioni ad altissimo rendimento, oggi è arrivato un errore goffo, che è però costato caro ai suoi… fino al 93'.
Una partita infinita
Dopo 34 minuti, infatti, il suo Brentford stava già vincendo per 0-3 in casa di un Burnley molto avviato alla retrocessione, essendo penultimi. Tuttavia, su un tiro-cross che sarebbe certamente terminato a lato della porta difesa da Valdimarsson, il terzino italiano è entrato in scivolata con fare maldestro, spingendo in rete a porta vuota un pallone all'apparenza innocuo (qua sotto il video).
Via alle danze
Un errore che macchia una prestazione peraltro positiva di Kayode, che ha comunque trovato due passaggi chiave ed è riuscito in 4 dei 5 dribbling tentati. Tuttavia, subirlo allo scadere del primo tempo ha dato la spinta necessaria ai padroni di casa, che tra il 47' e il 60' hanno poi trovato la via della rete, ristabilendo la parità sul 3-3. Per le Bees ci ha poi pensato l'ex Sampdoria Damsgaard a siglare il 3-4, allo scadere dell'incontro.