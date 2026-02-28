Kayode, ma che combini? Errore goffo dell'ex Fiorentina che riapre un incontro incredibile - VIDEO

Disastro scampato per Kayode, l'ex terzino della Fiorentina e oggi in forze al Brentford, in Premier League. Dopo una sequela di prestazioni ad altissimo rendimento, oggi è arrivato un errore goffo, che è però costato caro ai suoi… fino al 93'.

Una partita infinita

Dopo 34 minuti, infatti, il suo Brentford stava già vincendo per 0-3 in casa di un Burnley molto avviato alla retrocessione, essendo penultimi. Tuttavia, su un tiro-cross che sarebbe certamente terminato a lato della porta difesa da Valdimarsson, il terzino italiano è entrato in scivolata con fare maldestro, spingendo in rete a porta vuota un pallone all'apparenza innocuo (qua sotto il video).

Michael Kayode own goal



Burnley pull one back with this ! pic.twitter.com/s5unawvGZS — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 28, 2026

Via alle danze

Un errore che macchia una prestazione peraltro positiva di Kayode, che ha comunque trovato due passaggi chiave ed è riuscito in 4 dei 5 dribbling tentati. Tuttavia, subirlo allo scadere del primo tempo ha dato la spinta necessaria ai padroni di casa, che tra il 47' e il 60' hanno poi trovato la via della rete, ristabilendo la parità sul 3-3. Per le Bees ci ha poi pensato l'ex Sampdoria Damsgaard a siglare il 3-4, allo scadere dell'incontro.