Pasqual: "Mi aspetto una Fiorentina competitiva, capace di fare uno step in campionato. Il dualismo Parisi-Biraghi.."

Presente anche lui al 2° Trofeo Carcere, l'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha commentato alcuni dei principali temi di casa viola. Queste le parole ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com:

“Giocare con il numero 10 sulle spalle? Sarò costretto a cancellare uno dei due numero per evitare paragoni con giocatori che in passato hanno meritato veramente questo numero. Per me è comunque sempre un onore vestire la maglia di questo colore, con il giglio di Firenze sul cuore”.

Un pensiero sulla sfida di domenica contro l’Atalanta: “Dalla Fiorentina quest’anno mi aspetto una stagione importante, sui livelli di quella passata. Credo che questa squadra possa ambire a raggiungere una fase finale di qualche trofeo, ma allo stesso tempo che possa fare uno scalino in più in campionato. Le prime tre partite di campionato son sempre particolare e secondo me, come succede anche per tutte le altre squadre, il vero campionato parte sempre da dopo la sosta. Arrivare ad una partita come quella di domenica con una batosta sulle spalle come quella di Milano con l’Inter è stata pesante, ma allo stesso tempo il mister ha avuto due settimane per azzerare il cervello e ripartire. Questa squadra anche nelle passate stagioni ci ha dimostrato di poter passare dei momenti difficili, anche con sconfitte pesante, ma allo stesso tempo ha dato dimostrazione di poter reagire alla partita successiva, e speriamo che succeda anche stavolta”.

Qualche parola anche per il mercato estivo: “Sono convinto che questa sia una buona squadra, come ho detto prima spero possa ambire a qualcosa di importante. Mi auguro che possa fare uno step in piu e di poterla vedere in un’altra competizione europea. Scruamente c’è qualcosa da registrare, perche chiaramente i nuovi dovranno entrare nei meccanismi del tecnico e sappiamo che non è facile. Italiano da dimostrazione di avere idee chiare, a livello di modulo e di atteggiamento, ma sappiamo quanto sia difficile per un giocatore entrare mentalmente in questa situazione. Il dualismo Parisi Biraghi? Se c’è la volontà di alzare veramente l’asticella è normale che ci siano più giocatori di livello per ogni ruolo. Parisi è un giovane che ha fatto molto bene ad Empoli, ed affrontare una competizione europea gli dara la possibilità di migliorare molto, sia a livello mentale che tecnico. Davanti ha un ottimo giocatore che gli può spiegare aspetti tecnici e comportamentali, ma anche togliergli mote pressioni in determinate situazioni. Secondo me è un ottimo acquisto”.