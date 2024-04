L'ex ds dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato del possibile prossimo allenatore del Napoli e anche dell'esperienza di Commisso a Firenze. Queste le sue parole: “Italiano a Napoli? Una scelta che sarebbe più orientata a un medio-lungo periodo, gli andrebbe dato il tempo di inserirsi. Allegri? Ha un carattere permaloso che non vedo adatto alla piazza napoletana”.

E sul tema stadio a Napoli: "De Laurentiis iene da un mondo, quello del cinema, in cui gli scenari sono di cartone e sulle scene si resta 1-2-3 mesi. La mia idea è che il Napoli sia stato costruito come un club progettato per recitare su più palcoscenici. Le strutture sportive però sono essenziali per un club di calcio, bisognerebbe prendere a esempio il modello intrapreso da società come Atalanta e Udinese. Anche Commisso a Firenze, in poco tempo, si è subito mosso in questo senso”.