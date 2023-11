Bucchioni: "Una partita ogni tanto di Brekalo e Sottil non basta, la Fiorentina a gennaio cercherà un esterno e un centrale mancino"

“Il problema per la Fiorentina è se dovesse giocare sotto ritmo, però il Milan non può permettersi di fare una partita come la Juventus a Firenze. Difendere è la cosa che fa peggio e poi è obbligato a vincere. Contro una squadra che deve fare la partita, la Fiorentina può perfino esaltarsi per cui prevedo una gara bellissima” ha detto Enzo Bucchioni a Radio Bruno.

“A sinistra alla Fiorentina manca quel tipo di giocatore che è Gonzalez, non a caso si sta pensando di ricorrere al mercato per quella zona lì. A volte capita la partita sufficiente di Brekalo, a volte di Sottil, l'anno scorso c'era Saponara ma serve un giocatore che non faccia una partita ogni tanto. La Fiorentina rinforzerà la catena di sinistra, non solo un esterno alto ma anche un centrale di piede sinistro”.