Goglichidze: "Empoli? Il luogo migliore per crescere, mi ispiro a Maldini. Nicola molto bravo nella fase difensiva"

Il neo arrivato in casa Empoli, Seba Goglichidze, ha parlato in conferenza stampa all'ante-vigilia della partita contro la Fiorentina:

“Sono molto contento di essere qua avevo anche altre opportunità ma non ci ho pensato due volte e ho scelto Empoli. Posso confermare che qua si sta molto bene, per un calciatore è il posto giusto per lavorare al meglio e credo che sia davvero il il luogo migliore per giocare e crescere”.

Un giocatore a cui mi ispiro? "In questo momento ci sono tanti difensori forti in Serie A, ma il mio giocatore preferito è sempre stato Paolo Maldini”.

E su Davide Nicola, subentrato a Andreazzoli: “Il mister ci sta addosso ogni giorno, mi è piaciuto tantissimo per esempio che ogni cosa che facciamo di sbagliato sul campo, lui ci da subito indicazioni per correggerci. Personalmente ho ancora molta difficoltà a capire quello che dice, ma con i movimenti riesce a mostrarci tutte le cose in maniera semplice. E questo è molto importante per me per migliorare, sto cercando di seguire e di dare tutto ogni giorno, anche perché il mister è molto forte sull’aspetto difensivo”.