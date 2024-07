E se Bonaventura e Castrovilli tornassero a giocare nella stessa squadra? Un'ipotesi assolutamente da non scartare...

E ora che sono liberi da ogni vincolo con la Fiorentina, dove finiranno Bonaventura e Castrovilli?

Le strade per Bonaventura

Tante sono le voci che riguardano il primo. La sua nuova avventura potrebbe essere il Monza, si legge su La Gazzetta dello Sport, visto che proprio Galliani lo aveva voluto anni fa in rossonero. Ma ci sarebbe anche la possibilità di strappare un ricco contratto in Arabia per lui (eventualità già emersa nei giorni della Supercoppa Italiana).

…e quelle per Castrovilli

Sempre a proposito di Monza, era stato uno dei club ad approcciare Castrovilli in tempi non sospetti. Il jolly pugliese aveva poi messo tutto in stand by per tornare a trattare, senza successo, con la Fiorentina. C'era anche un'opportunità Bologna per lui, ma con Thiago Motta ancora in sella. Con Italiano le porte del club rossoblu sembrano essersi chiuse.