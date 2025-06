Confermato il forcing del Napoli per riportare Chiesa in Serie A: De Laurentis lo vorrebbe inserire in un maxi-scambio

Si era parlato anche di un interessamento della Fiorentina per un clamoroso ritorno di Federico Chiesa, ma l'idea è successivamente sfumata. Tuttavia, il ragazzo non ha mai tradito la sua voglia di tornare a giocare in Serie A, e in queste ultime ore il Napoli sembrerebbe fare sul serio per l'ex viola.

Come riporta Valter De Maggio, giornalista sportivo, De Laurentis vorrebbe infatti riportare Chiesa in Italia come pedina di scambio in un complesso incrocio di giocatori: alla richiesta del Liverpool, che invece vorrebbe acquistare Osimhen, il patron del Napoli avrebbe richiesto Federico Chiesa e Darwin Nunez, più un conguaglio economico, per raggiungere la cifra della clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore nigeriano.