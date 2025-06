Nonostante il riscatto esercitato dal Fenerbahce Amrabat potrebbe lasciare la Turchia. Un club italiano vuole riportarlo in Serie A

Nonostante negli scorsi mesi il Fenerbahce di Josè Mourinho si sia avvalso del diritto di riscatto, tramite il pagamento di circa 12 milioni alla Fiorentina, il futuro di Sofyan Amrabat sembra essere lontano dalla Turchia. Il giocatore piace molto a Mou, che quest’anno lo ha utilizzato come perno del suo centrocampo, ma secondo quanto trapela da ambienti vicini al club la dirigenza del Fener sembra essere intenzionata a valutarne un’imminente cessione.Il centrocampista marocchino infatti piace ancora a molto, e per questo il club turco sarebbe pronto a valutare qualsiasi soluzione.

Vincenzo Italiano è pronto a riportarlo in Italia, ma il prezzo del cartellino frena il Bologna

E secondo quanto riportato nelle ultime ore dal portale turco Fanatik nel futuro di Amrabat potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Italia. Vincenzo Italiano infatti, che ha richiesto una pedina d’esperienza per puntellare il proprio centrocampo in vista dell’esordio in Europa League, sarebbe pronto ad accoglierlo al Bologna. Il prezzo del cartellino, dopo l’esborso fatto dal club turco nei mesi scorsi, potrebbe però appunto essere un grande ostacolo: la richiesta iniziale infatti si aggirerebbe attorno ai 15 milioni.