Ficini: "Fazzini è uno dei giovani più promettenti della Serie A, ma la Fiorentina dovrà avere pazienza. Con Pioli.."

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina ed Empoli Fabrizio Ficini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto di parlare dell'imminente approdo a Firenze di Jacopo Fazzini.

“Fazzini è senza dubbio uno dei giovani più promettenti della Serie A. Quest’anno ha avuto dei problemi a livello contrattuale ma quando poi è stato reinserito in squadre ha fatto la differenza: nelle ultime partite di campionato ha segnato 4 o 5 gol importanti che sono stati importanti per sperare fino infondo alla salvezza, anche se poi purtroppo non sono serviti. Ha comunque fatto vedere di essere un giocatore su cui puntare”.

“Fazzini grande acquisto ma servirà comunque pazienza. Colpani ne è un esempio”

Ha ance analizzato il possibile salto da Empoli a Firenze: “Il ragazzo è giovane e va aspettato, e sono convinto che la fiorentina, e la sua tifoseria, debbano comunque avere un po’ di pazienza. Il salto dalla provincia a una piazza importante come quella di Firenze non è mai facile. Un esempio su tutti è quello di Colpani, che è stat tra i migliori nel Monza e nonostante lo stesso allenatore ha avuto comunque le sue difficoltà. Le qualità comunque le ha: è esplosivo, bravo negli inserimenti e sa anche segnare, credo possa dire la sua in viola. Il suo ruolo? Nel 3-5-2 lo vedrei bene come mezzala o anche dietro la punta, ruolo che ha già ricoperto a Empoli. Da mezzala, sicuramente, lo valorizzi di più: ha tempi d’inserimento, fiuto del gol ed è anche un giocatore bello da vedere”.

“Sebastiano Esposito? E' giovane ma con accanto un profilo come Dzeko..”

Qualche parola anche su un altro giocatore dell'Empoli accostato alla Fiorentina, Sebastiano Esposito: “Anche per lui vale lo stesso discorso di Fazzini: è giovane e ha tanta qualità, ma sono dell’idea che non si possa decidere di caricare tutto il peso offensivo su di lui. Ha bisogno di un elemento di esperienza accanto e per in questo senso la Fiorentina si è giustamente affidata ad un profilo esperto come Dzeko. E’ normale anche però che uno della sua età non possa garantirti di esserci in tutte le partite e per questo è bene che attorno a lui sia inserito almeno un giovane che possa dargli ricambio e prendere le misure con la Serie A”.

“Palladino è arrivato sesto, ma Pioli è una vera e propria garanzia”

Ha poi commentato il ritorno di Pioli: “Devo essere onesto: per me Palladino non aveva fatto disastri. È arrivato sesto, lasciandosi alle spalle squadre come Lazio, Bologna e Milan. Pioli è un allenatore che fa stare bene i giocatori: basta vedere come ha gestito Theo e Leão al Milan. A Firenze vorrà sicuramente fare qualcosa in più rispetto agli ultimi anni. Poi, vedremo cosa accadrà”.