La Fiorentina Femminile trova tre punti pesantissimi e si ri-iscrive alla corsa per la Champions: alle viola basta Bonfantini

Si è appena conclusa Fiorentina-Inter, gara valevole per la quarta giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile: le ragazze di De la Fuente hanno trovato tre punti pesantissimi, sconfiggendo l'Inter per 1-0.

Partita che si sarebbe potuta sbloccare allo scadere del primo tempo, quando Boquete smarca Bonfantini con un gran filtrante: contatto falloso in area e calcio di rigore netto. Dal dischetto va proprio Boquete, ma si fa ipnotizzare da Runarsdottir, che para alla sua destra. Al rientro dall'intervallo, tuttavia, arriva il vantaggio viola: Bredgaard trova un gran sinistro a giro che si stampa sulla traversa, sulla respinta è proprio Bonfantini la più veloce a ribadire in rete da breve distanza per l'1-0, risultato che durerà fino al fischio finale.

Tre punti, come detto, di fondamentale importanza: Fiorentina che si iscrive di fatto alla corsa per l'Europa trovando un altro successo dopo la vittoria a Biella, contro la Juventus. Viola, quindi, che salgono a 35 punti, a -4 dalle nerazzurre e a -3 dalla Roma, prossima avversaria.